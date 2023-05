Galliani: “La 3 di Maldini può essere reintrodotta”. E su Ibra …

Galliani, come ricordato dalla 'rosea' oggi in edicola, ha risposto così: «Paolo ha fatto bene a ricordare il suo papà, perché i rossoneri hanno una caratteristica romantica. Nessuna squadra d’ Europa , penso nemmeno del Sudamerica , ha avuto due capitani, papà e figlio, che vincono entrambi la Champions League ».

Galliani: "Se mi piacerebbe Ibra a Monza? Non lo so ..."

Quindi, una duplice rivelazione di Galliani. Una ancora su Maldini l'altra sul futuro di Zlatan Ibrahimović, che i 'rumors' di calciomercato accostano al suo Monza. «La maglia di Franco Baresi è stata ritirata per sempre, la numero 3 di Paolo potrebbe essere reintrodotta... purché uno dei suoi figli vinca la Champions con il Milan! Se mi piacerebbe avere Ibra a Monza? Non lo so .... Ibra nello staff Milan? Ma no dai, a questo penseranno Maldini e chi di dovere».