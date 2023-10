Genoa-Milan, straordinari per Giroud: prima il Diavolo, poi la Francia

Olivier Giroud potrebbe scendere in campo per Genoa-Milan di domani sera. Poi, gli impegni con la Francia, dove è punto fermo in attacco

Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'Marassi' la sfida Genoa-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2023-2024 e, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per l'occasione Olivier Giroud, centravanti rossonero, sarà probabilmente ancora in campo da titolare.