Calciomercato Milan – Giroud verso il rinnovo, ma a due condizioni

Milan, l'idea è quella di arrivare al rinnovo di Giroud — Il Milan, infatti, secondo la 'rosea' sarebbe pronto a trattare con Giroud il rinnovo del suo contratto per un altro anno, con la scadenza dell'accordo dunque posticipata al 30 giugno 2025. Il numero 9 francese, d'altronde, è legatissimo ai colori rossoneri: sta vivendo un'esperienza molto positiva a Milano.

Arrivato per un milione di euro più bonus, nell'estate 2021, dal Chelsea per fare il vice di Zlatan Ibrahimović, Giroud si è preso invece la ribalta rossonera e il problema, a quel punto, per i rossoneri è stato trovare delle opzioni di riserva capaci, all'occorrenza, di sostituire 'Oli G'.

Giroud, infatti, per il Milan è garanzia di gol: ne ha segnati 36 in 93 partite finora. Con il rinnovo per un anno potrebbe puntare quota 50, o 56 (raggiungerebbe così Ruud Gullit). Cifra, questa, che, come ricordato dal quotidiano sportivo nazionale, permetterebbe al nativo di Chambéry di entrare tra i migliori trenta cannonieri della storia rossonera.

L'idea del Milan, come detto, è quella di avanzare - a breve - una proposta di rinnovo di contratto a Giroud. A due condizioni: la prima è quella di ridurre l'attuale stipendio (3,5 milioni di euro netti a stagione); la seconda è che il bomber transalpino, nella stagione che verrà, non sia il centravanti titolare, bensì la punta 'di scorta'.

Unica insidia possibile, la MLS statunitense — Resterebbe leader nello spogliatoio e, in campo, sarebbe spesso chiamato a dare il suo importante apporto. Ma il Diavolo, comunque, vada, acquisterà un nuovo centravanti nel prossimo calciomercato estivo. L'unica insidia al piano del Milan per il prolungamento dell'accordo con Giroud? La corte dei club della Major League Soccer statunitense.

Un campionato dove Giroud amerebbe giocare prima di terminare la carriera: esperienza, questa, però, che in virtù del suo amore per il Milan, potrebbe anche essere rinviata al 2025. Mercato, il Milan scippa il bomber alla Roma! Le ultime >>>

