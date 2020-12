Genoa-Milan 2-2, Pioli: “Non molliamo mai” | Serie A News

Genoa-Milan 2-2, il commento post-partita di mister Pioli

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l’esito di Genoa-Milan 2-2, secondo pareggio consecutivo, in rimonta, dei suoi ragazzi. Il Diavolo, seppur tra mille difficoltà, è ancora primo nella classifica di Serie A.

“È stata complicata, ma siamo riusciti a non perdere – ha detto Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina -. Abbiamo avuto situazioni nel primo tempo per andare in vantaggio e sarebbe cambiata la partita”.

“Invece siamo andati sotto – ha proseguito Pioli nel suo commento di Genoa-Milan – e abbiamo dovuto mettere tutto quello che avevamo per riprendere il risultato. Ed alla fine potevamo pure vincere. Non molliamo mai”. Si tratta della seconda rimonta rossonera in quattro giorni, ma i gol subiti iniziano ad essere tanti …

“È vero, stanno diventando troppi, anche perché, in realtà, abbiamo concesso poco, al di là di quelle due situazioni. Siamo mancati nelle marcature e nella copertura degli spazi sui traversoni”. “Quando hai fuori 5-6 giocatori, cambiano le caratteristiche – ancora Pioli su Genoa-Milan -. Ora è il momento di stringere i denti. È vero che qualche sbavatura c’è stata, ma ci lavoreremo”.

“Non possiamo andare sempre a mille all’ora. Basta però vedere la classifica ed i nostri risultati per capire che la qualità è stata molto alta. Non credo che saranno le prossime due partite a definire le nostre prospettive. Scudetto? È giusto che il Milan sia ambizioso. I risultati stanno dicendo che siamo competitivi, poi come si fa a non considerare favorite Juventus e Inter“.

“Siamo fuori dalla Champions League da parecchi anni – ha concluso Pioli nel post Genoa-Milan -; sarebbe un grande risultato riuscire a tornarci”. Calciomercato Milan: difensore, c’è l’intesa con il prescelto. Vai alla news >>>