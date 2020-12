Genoa-Milan 2-2, la moviola: bravo Orsato su Kessié | Serie A News

Genoa-Milan 2-2: nessun problema per l’arbitro Orsato

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Daniele Orsato, della sezione A.I.A. di Schio (VI), ha preso 6,5 sul ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola per la direzione di gara di Genoa-Milan 2-2, ieri sera a ‘Marassi‘.

Questo perché Orsato ha governato bene la partita, spiegato sempre le sue (giuste) decisioni ai giocatori, in un match dove ha fischiato in totale 31 falli e comminato 5 cartellini gialli, tutti giusti a termini di regolamento.

L’episodio più eclatante è arrivato nell’area del Genoa, quando Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha inseguito Orsato per chiedere la concessione di un calcio di rigore al Diavolo.

Il direttore di gara veneto, però, ha visto bene secondo il quotidiano romano. Andrea Masiello, difensore rossoblu, interviene nettamente sul pallone, portandolo via dalla disponibilità del numero 79 rossonero.

Regolare anche la prima rete del Genoa: sulla conclusione di Eldor Shomurodov, ci sono ben cinque calciatori del Milan (l’ultimo è Diogo Dalot) che tengono in gioco Mattia Destro.

Partita relativamente tranquilla, non c’è stato bisogno dell’intervento del V.A.R. per aiutare Orsato in questo Genoa-Milan. Calciomercato Milan: difensore, c’è l’intesa con il prescelto. Vai alla news >>>