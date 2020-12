Genoa-Milan 2-2: Diavolo, battuto un altro record | Serie A News

Genoa-Milan 2-2, i numeri (positivi) del Diavolo

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Nonostante, ieri sera, a ‘Marassi‘ non siano arrivati i tre punti per la seconda volta consecutiva in campionato, il Milan di Stefano Pioli continua a produrre numeri offensivi davvero interessanti.

Lo ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Il Milan, infatti, con i due gol segnati al Genoa, firmati da Davide Calabria e Pierre Kalulu, è andato a segno per la 14^ volta consecutiva in Serie A con almeno 2 gol.

Battuto, in questo caso, il record che apparteneva al Grande Torino (1948). Soddisfazione non da niente. Inoltre, il Diavolo, nelle 11 gare stagionali in cui è stato assente Zlatan Ibrahimović, ha mandato in rete ben 12 giocatori.

Si tratta di Hakan Çalhanoğlu, Samu Castillejo, Lorenzo Colombo, Brahim Díaz, Jens Petter Hauge, Theo Hernández, Franck Kessié, Rafael Leão, Alessio Romagnoli, Alexis Saelemaekers e, per l’appunto, Calabria e Kalulu ieri sera. Calciomercato Milan: difensore, c’è l’intesa con il prescelto. Vai alla news >>>