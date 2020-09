GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 7 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 7 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua copertina all’Inter di Antonio Conte ed alle sue mosse di calciomercato. I nerazzurri sono vicini ad accogliere Arturo Vidal, liberatosi dal Barcellona. Intanto, però, puntano N’Golo Kanté, pupillo del tecnico salentino, valutato 50 milioni di euro dal Chelsea.

Nel riquadro verticale, spazio a Luís Suárez, attaccante uruguaiano che sta per salutare il Barça. È atteso dall’esame di italiano per ottenere il passaporto: a quel punto potrà firmare per la Juventus. La ‘rosea‘, poi, ci porta in viaggio nella dinastia dei Maldini al Milan: dopo Cesare e Paolo, ora è il momento di Daniel.

Infine, richiamo su Olanda-Italia, seconda gara di Nations League, in programma stasera ad Amsterdam: giocherà da centravanti Ciro Immobile.

