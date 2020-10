GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 5 ottobre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 5 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina divide la sua prima pagina in due parti. Da un lato, lascia parlare il campo. Atalanta e Milan guidano il campionato di Serie A con 9 punti in 3 partite. Il miglior modo per andare alla sosta del torneo per gli impegni delle Nazionali. Rafael Leão e Theo Hernández abbattono lo Spezia a San Siro per i rossoneri.

Dall’altro lato, invece, si parla di Juventus-Napoli, gara vinta 3-0 a tavolino dai bianconeri poiché gli avversari non si sono presentati all’Allianz Stadium. Spazio anche al pareggio, 1-1, nella sfida Lazio-Inter allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma ed al calciomercato.

La Juventus, per 50 milioni di euro più bonus in totale tra prestito biennale e riscatto, ha preso Federico Chiesa dalla Fiorentina.

