Futuro di San Siro, Milan e Inter pronte a svelare i nuovi progetti

NEWS MILAN – Tempo di scelte, forse, per il futuro dello stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro. Come riportato, infatti, dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, nella giornata odierna Milan e Inter si incontreranno con il Comune di Milano per presentare le novità nei progetti per il nuovo stadio e, di conseguenza, per il futuro di quello attuale, dopo gli ultimi vertici avuti con l’Amministrazione Comunale.

Il ‘CorSera‘ ha sottolineato come il quadro emerso dall’ultimo incontro, prima di Natale, tra Milan, Inter e Comune di Milano mirasse a mantenere almeno una parte dell’attuale impianto sportivo ma più come ricordo, memoriale, che come struttura vera e propria, utilizzabile per altri scopi. Palazzo Marino, il 3 dicembre 2019, aveva chiesto ai club di valutare l’ipotesi di mantenere l’attuale ‘San Siro‘ per eventi sportivi professionistici accanto al nuovo stadio.

Idea che, a quanto pare, è stata bocciata. Le funzioni sportive non professionistiche possono prevedere ad esempio una palestra o anche una pista d’atletica: il mantenimento del ‘Meazza‘ può essere garantito anche solo per una parte, come un omaggio, allontanandosi tuttavia dall’idea di stadio.

I club infatti nell’ultimo incontro avevano presentato uno studio che ha dimostrato la “non sostenibilità della coesistenza dei due stadi per le criticità generate dagli impatti acustici, viabilistici, dalla gestione dei flussi e della sicurezza, limitando l’accessibilità per i residenti e compromettendo significativamente la qualità dell’esperienza per gli spettatori. Inoltre, la compresenza di due stadi genererebbe un dubbio impatto paesistico sul contesto, oltre a una situazione di forte densificazione edilizia delle volumetrie complementari e una oggettiva difficoltà a realizzare una riqualificazione dell’ambito ‘San Siro‘, a beneficio della cittadinanza”.

Si va, dunque, verso l’idea di un progetto in cui l’attuale stadio di ‘San Siro’ non rimanga in piedi come impianto. I due studi architettura in gara per la realizzazione del nuovo stadio di Milano, ‘Popolous‘ e ‘Manica-Cmr‘, dunque, presenteranno i propri progetti, riveduti e corretti, per il nuovo impianto comprensivi dell’omaggio al ‘Meazza‘. Il piano prevede una modifica dell’attuale ingombro dello stadio, riducendolo e quindi aumentando le volumetrie a disposizione per il nuovo impianto.

