Fiorentina-Milan 2-3, Ibrahimovic segna e rilancia: “Ci resta lo Scudetto”

Zlatan Ibrahimovic a segno in Fiorentina-Milan 2-3 al 'Franchi'. Per l'attaccante svedese, che crede ancora al titolo, anche due legni

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, decisivo in Fiorentina-Milan 2-3 di ieri pomeriggio al 'Franchi'. L'attaccante svedese, infatti, è andato in gol al 9', sfruttando un lancio di Simon Kjær dalle retrovie. Quindi, al suo ritorno in campo da titolare (ha giocato tutti i 90', n.d.r.), ha anche centrato due traverse, una per tempo.

Una prestazione ottima, quella di Zlatan che, anche nella fredda giornata fiorentina, ha fatto registrare un bel record. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato che, con il gol realizzato a 39 anni e 169 giorni, Ibra è infatti il giocatore più anziano ad aver segnato almeno 15 gol in un campionato di Serie A. Ah, giusto per dire: le sue reti sono arrivate in appena 15 presenze in questo torneo.

Numeri da fuoriclasse assoluto. Si tratta anche del primo giocatore del Milan a raggiungere quota 15 gol in campionato dalla stagione 2015-2016, quando il centravanti colombiano Carlos Bacca si era fermato a 18. "Mi mancavano minuti, ma ho giocato tutta la partita - ha detto Ibrahimovic dopo Fiorentina-Milan -. Volevo vincere a tutti i costi perché ci è rimasto solo lo Scudetto. Nessuno aveva mai realizzato 15 gol in campionato alla mia età? Basta parlarne (ride, n.d.r.). Ho già detto che mi sento sempre più giovane, come Benjamin Button".

Adesso Ibrahimovic andrà in Svezia, per giocare in Nazionale a distanza di cinque anni dall'ultima volta. "Rappresentare la Svezia dopo tanti anni per me è un onore, il C.T. è venuto a Milano a parlarmi per due volte". Con queste medie sotto porta, oltretutto, nemmeno il Milan può pensare di fare a meno di lui. Ma a che punto sono i negoziati per il rinnovo del suo contratto? "Paolo Maldini mi mette sotto pressione, vuole che dimostri in campo di meritare il contratto", ha scherzato, quindi, Ibrahimovic al termine di Fiorentina-Milan. "Scherzi a parte: abbiamo un grande rapporto e lavoriamo, con pazienza vediamo che succede".