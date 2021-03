Milan, 15 gol in 15 presenze per Ibrahimovic in questa Serie A | News

Le ultime notizie sul Milan. Ibrahimovic continua a stupire tutti: l'attaccante del Milan ha segnato 15 gol in 15 presenze in questa Serie A

Zlatan Ibrahimovic, in rete nella partita vinta tra Fiorentina e Milan, ha eguagliato un nuovo record. Stando a quanto riportato da Opta, oltre ad essere il marcatore più anziano della Serie A, è uno dei pochi ad aver segnato 15 gol in 15 presenze nel campionato italiano. L'attaccante rossonero è il quinto straniero a realizzare questa 'impresa'. Stesso record anche per Cristiano Ronaldo nella stagione in corso, mentre in passato ci sono riusciti anche Icardi nel 2017/2018, Trezeguet nel 2005/2006 e Batistuta nel 1994/95. Proprio Ibrahimovic ha parlato di rinnovo e di scudetto al termine del match.