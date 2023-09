Derby Inter-Milan, sfida tra gli amici Pavard e Theo Hernández

Lucas Hernández: "Si prendono in giro con moderazione. Anche se ..."

Già, perché anche per Theo Hernández il derby Inter-Milan che verrà sarà qualcosa di speciale: sarà la prima sfida all'amico Benjamin Pavard in una stracittadina meneghina. "Theo e Pavard sono amici - ha detto Lucas sulla questione al quotidiano sportivo nazionale -. Si prendono un po’ in giro, ma con moderazione, almeno quando siamo tutti insieme. Immagino che i toni siano più provocatori lungo i corridoi che portano alle camere".