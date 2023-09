Derby Inter-Milan, Thuram ne è certo: “Vinciamo noi”

Derby di Milano, la battuta di Thuram

"Derby? Vinciamo noi", ha dichiarato - con tono provocatorio ma scherzoso - Thuram, che si è sbloccato nel campionato italiano con un bel gol di testa realizzato sabato scorso, sull'assist di Federico Dimarco, in Inter-Fiorentina 4-0. Ricordiamo come, nell'ultimo calciomercato estivo, Thuram, libero dopo gli ultimi quattro anni trascorsi al Borussia Mönchengladbach, sia stato a un passo dal Diavolo. Poi, però, ha scelto l'Inter per una questione economica.