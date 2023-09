Calciomercato Milan – Furlani scatenato: pronto un doppio colpo a zero

Il calciomercato estivo 2023 è andato in archivio appena qualche giorno fa e ha visto il Milan protagonista assoluto della sessione di trattative. Il nuovo corso del club di Via Aldo Rossi, affidato ai dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, si è aperto con una rivoluzione totale a Milanello. Accontentato il tecnico, Stefano Pioli, che voleva una squadra più forte, più completa e, al contempo, più 'snella' per non avere scontenti di alcun tipo. Vediamo nel dettaglio l'enorme lavoro compiuto dalla società rossonera per andare incontro alle esigenze del suo allenatore.