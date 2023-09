Derby Inter-Milan, Giroud: “Iniziamo a percepirne l’attesa …”

Derby di Milano, due battute con Giroud

"Derby? Iniziamo a percepirne l'attesa", ha dichiarato Giroud, che ha iniziato questa stagione con il Milan con il botto, segnando 4 gol nelle prime 3 partite. Sebbene 3 di questi, gli ultimi consecutivi, va detto, siano su calcio di rigore. "Chi segnerà tra me e Marcus in Inter-Milan? Vediamo ...", la chiosa di Giroud. Il quale, all'Inter, ha già fatto molto male. Segnò una doppietta nella stagione 2021-2022 e mise a referto un gol e un assist per Rafael Leão in quella successiva.