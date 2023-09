Derby Inter-Milan, Lautaro e Giroud sulla scia di Batistuta: la statistica

Lautaro Martínez è attualmente capocannoniere del campionato di Serie A con 5 gol e Giroud lo insegue a quota 4. Sono andati tutti e due a segno nelle prime tre giornate del torneo. In ballo, quindi, ha ricordato il 'CorSera', sabato nel derby Inter-Milan tanto per il numero 10 quanto per il numero 9 c'è anche la caccia a un record.

Entrambi finora sempre a segno. Batistuta però è ancora lontano — Più precisamente, quello di Gabriel Omar Batistuta, che, nella stagione 1994-1995, andò in con la maglia della Fiorentina per le prime undici giornate consecutive. Sarebbe una bella soddisfazione, per Lautaro e Giroud, proseguire sabato nella rincorsa ad un risultato importante. Mercato Milan, ecco il gran colpo previsto per il 2024 >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.