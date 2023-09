Derby Inter-Milan, le ultime sulle condizioni di Kalulu, Theo e Giroud

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 11 settembre 2023 in vista del derby contro l'Inter in programma sabato 16 settembre, alle ore 18:00, a 'San Siro'. È questo il tema principale sui rossoneri in questi giorni dove la Serie A è in sosta per gli impegni delle Nazionali. Quando si tornerà a fare sul serio, lo si farà subito con il big match per antonomasia. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.