Nazionali Milan – Brilla Chukwueze, vincono Reijnders e Kjaer: le news

Vittorie anche per l'Olanda di Tijjani Reijnders e la Danimarca di Simon Kjær: 45' per Tijjani, rigettato nella mischia dopo l'esordio di qualche giorno fa, nel 2-1 della propria squadra a Dublino in casa dell'Irlanda; 10' per Simon nell'1-0 dei suoi a Helsinki a domicilio della Finlandia.