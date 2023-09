Quotidiani sportivi, le prime pagine: domani sera Italia-Ucraina

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei possibili cambi di formazione, tra gli Azzurri di Luciano Spalletti , in vista di Italia-Ucraina , partita decisiva (molto probabilmente) per la qualificazione della nostra Nazionale agli Europei 2024 . Pronti a giocare Giorgio Scalvini in difesa, quindi Manuel Locatelli a centrocampo e, infine, Nicolò Zaniolo in attacco. C'è, però, un problema importante legato al rendimento, negativo, del portiere titolare Gianluigi Donnarumma : dietro di lui c'è Guglielmo Vicario in forte ascesa. In alto, sotto la testata, si analizza il momento della Germania . Pessimo nel calcio , con la sconfitta per 1-4 in amichevole contro il Giappone che ha portato all'esonero del Commissario Tecnico Hansi Flick . Ottimo nel basket , con la Nazionale laureatasi campione del mondo. Sulla 'rosea' anche i rapporti ai minimi storici tra Steven Zhang e Gerry Cardinale , patron di Inter e Milan e un approfondimento sugli Under 23 europei milionari.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Walter Zenga, ex portiere di Inter, Sampdoria e Nazionale Italiana. L'Uomo Ragno assolve Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del PSG, per l'errore commesso in Macedonia del Nord-Italia 1-1, dove ha incassato un gol sul suo palo che complica la qualificazione degli Azzurri agli Europei 2024. Per Zenga, d'altronde, il nuovo Commissario Tecnico Luciano Spalletti non può cambiare la squadra nel giro di qualche partita. Intanto, in vista dell'importantissimo Italia-Ucraina di domani sera, out anche Matteo Politano: al suo posto convocato Riccardo Orsolini. È costato caro, a Hansi Flick, il rovescio interno (1-4) contro il Giappone: da ieri non è più il C.T. della Germania. Al suo posto, ad interim, c'è Rudi Völler. In attesa di Julian Nagelsmann. In Serie A, il Napoli e la Roma sono pronti a lanciare titolare due nuovi acquisti, entrambi provenienti dall'Eintracht Francoforte: gli azzurri puntano su Jesper Lindstrøm, i giallorossi su Evan N'Dicka. Approfondimento sui conti del mercato estivo: con 134 milioni di euro è il il Milan il club che ha investito di più.