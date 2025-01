Inzaghi e Conceicao, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', domani si ritroveranno contro in campo per la finale di Supercoppa italiana

Inzaghi e Conceicao, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', domani si ritroveranno contro in campo per la finale di Supercoppa italiana per un derby importantissimo. Gli allenatori di Milan e Inter sono stati compagni di squadra alla Lazio, nel 1999-2000 e poi per sei mesi nel 2003, ma anche amici. Come ricorda la rosea, hanno clamorosamente esordito in campionato lo stesso giorno dello stesso anno, nella stessa partita: Piacenza-Lazio 1-1, era il 13 settembre 1998 e quel giorno cominciava in A anche Dejan Stankovic.