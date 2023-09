Derby Inter-Milan, non preoccupano le condizioni di Theo Hernández

Theo non si è allenato, ma nel derby dovrebbe esserci

Intanto, terapie per Kalulu, così come per Giroud, già rientrato dalla Nazionale francese: l'idea, per il bomber transalpino, è quella di riaverlo in gruppo per giovedì. Infine, mentre Mike Maignan è tornato ad allenarsi con la Francia, Theo Hernández sta continuando a lavorare a parte per un colpo al polpaccio subito nel match contro l'Irlanda. Soltanto gestione del lavoro, comunque. Niente che preoccupi: nel derby sarà presente.