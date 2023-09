Derby Inter-Milan, il ballo dei debuttanti: saranno tre quelli rossoneri

Nell'Inter dovrebbero essere il portiere svizzero Yann Sommer e l'attaccante francese Marcus Thuram. Nel Milan, invece, toccherà con ogni probabilità a Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. Nelle prime giornate sono stati loro i nuovi acquisti inseriti dal primo minuto. Inzaghi e Pioli hanno mandato in campo sempre lo stesso undici finora. Sono in pre-allarme, nelle fila rossonere, anche Luka Jović e Noah Okafor qualora Olivier Giroud non riuscisse a recuperare in tempo dalla distorsione alla caviglia sinistra.

Loftus-Cheek e Pulisic, quanta esperienza a Londra! — Dopo il derby Inter-Milan, ha poi commentato 'Tuttosport', Inzaghi e Pioli, inevitabilmente, daranno il via al turnover perché inizierà la Champions League. Quindi avranno spazio tutti gli altri nuovi, da Benjamin Pavard a Carlos Augusto passando per Davide Frattesi da una parte, per arrivare a Yunus Musah, Samuel Chukwueze, i due attaccanti di cui sopra dall'altra. Magari con qualche chance anche per i giovani argentini Marco Pellegrino e Luka Romero.

Sommer ha vissuto i derby di Zurigo quando giocava con il Grasshoppers: quattro stracittadine, due vittorie e due sconfitte. Thuam, invece, ha vissuto solo i derby regionali in Renania tra il suo Borussia Mönchengladbach e il Borussia Dortmund. Idem per Reijnders, con l'AZ Alkmaar nei confronti dell'Ajax. Derby londinesi a non finire, invece, per Loftus-Cheek e Pulisic che, con la maglia del Chelsea, ne hanno vissuti infiniti contro Arsenal, Tottenham, Fulham, Crystal Palace, West Ham. E RLC con 'Cottagers' e 'Eagles' ha anche giocato due stagioni in prestito. Milan, ecco il centrocampista per gennaio >>>

