CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 28 settembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 28 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Roma-Juventus 2-2. Il bosniaco Edin Dzeko, capitano giallorosso e juventino mancato, grazia Andrea Pirlo divorandosi due gol facili facili. Le doppiette di Jordan Veretout e Cristiano Ronaldo decidono il match dello stadio ‘Olimpico‘.

In alto, sotto la testata, si parla di Napoli-Genoa 6-0 (doppietta per il messicano Hirving Lozano) e Crotone-Milan 0-2 (gol di Franck Kessié e Brahim Díaz). Gli azzurri di Gennaro Gattuso ed i rossoneri di Stefano Pioli sono in testa alla classifica di Serie A.

Quindi, si parla anche di calcio estero. In Spagna, doppietta di Luís Suárez in Atlético Madrid-Granada 6-1. Quindi, in Inghilterra, tracollo interno (2-5) del Manchester City contro il Leicester City. Infine, in Germania, secco k.o. (1-4) del Bayern Monaco in casa del TSG Hoffenheim.

