Milan-Napoli metteva di fronte due campioni di livello assoluto, entrambi arrivati quest'estate in Italia. Si tratta di Luka Modric e Kevin De Bruyne, acquisti in vetrina del calciomercato estivo italiano. Se i rossoneri hanno vinto la partita soffrendo (a causa dell'espulsione di Estupinan al 58'), la sfida tra i due fuoriclasse l'ha vinta senza dubbi Modric. De Bruyne, che comunque ha segnato il rigore del 2-1, sembra ancora far fatica a integrarsi nei meccanismi della squadra di Conte. In proposito, ecco il commento di Emanuele Corazzi - direttore di 'Cronache di Spogliatoio' - nel suo editoriale.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Corazzi su Modric: “La sfida con De Bruyne è impietosa”
RASSEGNA STAMPA
Corazzi su Modric: “La sfida con De Bruyne è impietosa”
Milan-Napoli è stata anche Modric contro De Bruyne. Secondo Emanuele Corazzi, direttore editoriale di 'Cronache di Spogliatoio', la sfida è stata stravinta dal campione croato
Milan-Napoli, Corazzi sulla sfida tra Modric e De Bruyne—
LEGGI ANCHE: Modric: grinta, corsa e voglia di un ventenne. Ecco perché è un campione. Come Pirlo>>>
Le parole di Corazzi: "La sfida con Kevin De Bruyne è impietosa. Modric fa il Modric, è acceso come San Siro (che bello così: sono passati 5 mesi ma sembrano 5 anni rispetto a maggio), ha il fuoco addosso. Il belga per lunghi tratti cammina, i gol stanno mascherando un impatto ancora non decisivo. E poi Conte ha bisogno di gente che corre e non a caso l'ha sostituito e nella conferenza post-partita ha ribadito chi comanda. Il derby vintage è vinto nettamente da quel bambino cresciuto con la maglia di Boban".
© RIPRODUZIONE RISERVATA