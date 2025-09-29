Le parole di Corazzi: "La sfida con Kevin De Bruyne è impietosa. Modric fa il Modric, è acceso come San Siro (che bello così: sono passati 5 mesi ma sembrano 5 anni rispetto a maggio), ha il fuoco addosso. Il belga per lunghi tratti cammina, i gol stanno mascherando un impatto ancora non decisivo. E poi Conte ha bisogno di gente che corre e non a caso l'ha sostituito e nella conferenza post-partita ha ribadito chi comanda. Il derby vintage è vinto nettamente da quel bambino cresciuto con la maglia di Boban".