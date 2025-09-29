Corazzi: “Il Milan non aveva un regista come Modric dai tempi di Pirlo”

Milan-Napoli (2-1) è stata una grande vittoria di squadra per i rossoneri. La resistenza finale, iniziata a partire dall'espulsione di Estupinan, ha mostrato un gruppo solidissimo, affiatato e combattivo. Tra gli uomini di Allegri, sono comunque spiccate alcune individualità. Tra tutte, quella di Pulisic, autore di un assist clamoroso e di un gol, e quella di Modric. Quest'ultimo ha regalato l'ennesima prestazione perfetta da quando veste la maglia rossonera. All'interno del suo editoriale per 'Cronache di Spogliatoio', testata di cui è direttore, Emanuele Corazzi ha elogiato il campione croato.