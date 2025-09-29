Milan-Napoli (2-1) è stata una grande vittoria di squadra per i rossoneri. La resistenza finale, iniziata a partire dall'espulsione di Estupinan, ha mostrato un gruppo solidissimo, affiatato e combattivo. Tra gli uomini di Allegri, sono comunque spiccate alcune individualità. Tra tutte, quella di Pulisic, autore di un assist clamoroso e di un gol, e quella di Modric. Quest'ultimo ha regalato l'ennesima prestazione perfetta da quando veste la maglia rossonera. All'interno del suo editoriale per 'Cronache di Spogliatoio', testata di cui è direttore, Emanuele Corazzi ha elogiato il campione croato.
Luka Modric ha confezionato l'ennesima prestazione di altissimo livello con il Milan. Il commento del giornalista Emanuele Corazzi, direttore di 'Cronache di Spogliatoio', all'interno del suo editoriale
Milan-Napoli, Corazzi elogia Modric—
Le parole di Corazzi: "Il Milan non aveva un regista come Modric dai tempi di Pirlo. È sontuoso. C'è un'azione, circa al 40' del primo tempo, in cui si arrabbia perché non gli passano il pallone. È stato preso per questo, per la leadership: se Leao non rientra e Modric gli fa un'occhiata, pesa. Non si era mai visto un calciatore così impattante a 40 anni. Ha l'attitudine del campione, è un esempio di professionalità, fa girare il Milan".
