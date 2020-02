Coppa Italia – Verso Milan-Juventus: Pioli schiererà i titolarissimi

NEWS MILAN – Dopo la bruciante sconfitta di ieri sera nel derby, in casa Milan si cerca di ripartire senza pensare troppo alla brutta rimonta subita dai cugini.

Come scritto da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il tecnico Stefano Pioli per Milan-Juventus di Coppa Italia non farà turnover e giocherà con la miglior formazione possibile.

Giovedì sera, nella semifinale di andata, il tecnico rossonero non modificherà di molto gli 11 scesi in campo dall’inizio contro l’Inter. Riascolta con noi le parole di mister Pioli al termine del derby: continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android