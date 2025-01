Como-Milan, Ordine: "Leao unica luce in riva al lago"

"Brutto (specie nel primo tempo), sporco (6 ammoniti) ma cattivo, finalmente, in attacco (con Leao che suona la carica). Ecco il Milan di Sergio Conceiçao che incassa il primo successo del campionato dopo aver rischiato la prima sconfitta, maturata nei primi minuti della ripresa. È un Milan che perde per infortunio altre due pedine (prima Pulisic e poi Thiaw) oltre che Morata squalificato per sabato sera a Torino. Da questa contabilità di segno negativa, spunta fuori un successo che ha un valore enorme per il tecnico portoghese e l'umore del gruppo. Vince senza convincere fino in fondo specie per le difficoltà mostrate dinanzi all'aggressività del Como. Una sola luce in riva al lago: quella sprigionata da Leao".