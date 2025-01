Franco Ordine, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha parlato di Milan-Cagliari 1-1 per 'Il Corriere dello Sport'. Su Conceicao...

"I miracoli, nel calcio, non esistono". Così Franco Ordine, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha iniziato il suo commento a Milan-Cagliari 1-1 per 'Il Corriere dello Sport'. L'opinionista continua: "Sergio Conceicao è il primo a saperlo. E nemmeno per un minuto, al ritorno da Riyad, ha pensato che con la sua sola presenza è stata capace di risolvere tutti i problemi".