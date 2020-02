Carbone: “Esordio da titolare per Gabbia, una grande emozione”

NEWS MILAN – Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Ecco le dichiarazioni di Carbone su Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, cresciuto nel vivaio rossonero e che ha debuttato in Serie A contro il Torino, guadagnandosi, poi, la conferma sabato scorso a Firenze, da titolare.

“E’ stata una grande emozione. Il merito va condiviso con tutto il settore giovanile quando accadono queste cose – ha detto Carbone -. E’ la testimonianza di come il duro lavoro paghi. La cosa importante è che i ragazzi arrivino in prima squadra con delle conoscenze che li mettano nelle condizioni di potersi rapportare senza problemi con il calcio dei grandi. E noi al Milan dobbiamo continuare a farlo. E la speranza è quella che ci possa essere un altro esordio (Marco Brescianini, n.d.r.)”. Per le dichiarazioni integrali di Carbone, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android