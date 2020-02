Milan Primavera: Brescianini e Capanni i talenti più promettenti

NEWS MILAN – Come ricordato da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, il Milan Primavera di Federico Giunti ha cancellato l’onta della retrocessione in Primavera 2, maturata sul finire della scorsa stagione, con una cavalcata impressionante nel 2019-2020: i Giovani Diavoli Rossoneri, infatti, hanno conquistato l’accesso in Primavera 1 con quattro giornate d’anticipo sul termine della ‘regular season‘.

Tanti i calciatori rossoneri che, in questi mesi, si sono messi in mostra. Naturalmente, Daniel Maldini, classe 2001, figlio secondogenito di Paolo, di professione attaccante/fantasista, che ha già esordito in Serie A in occasione di Milan-Verona 1-1 dello scorso 2 febbraio a ‘San Siro‘. Tra i talenti più promettenti, però, figurano senza dubbio il centrocampista Marco Brescianini e l’attaccante Luan Capanni.

Il primo, Brescianini, è capitano del Milan Primavera, centrocampista di qualità che sa fare gol (anche e soprattutto dalla lunga distanza), il quale viene già spesso convocato nella Prima Squadra da Stefano Pioli; il secondo, Capanni, brasiliano di nascita ma svezzato nella Lazio (con cui ha anche esordito nella massima serie), è stato capocannoniere rossonero: ha segnato 8 reti, quasi tutte di pregevole fattura.

Bene anche gli attaccanti Riccardo Tonin ed Emanuele Pecorino, entrambi classe 2001, ed entrambi autori di 7 gol, così come anche Lorenzo Colombo (2002). Da tenere d’occhio, poi, nella fila del Milan Primavera il centrocampista Giacomo Olzer (su cui aveva messo gli occhi anche il Barcellona), Alessandro Sala, Marco Frigerio, nonché il difensore Tommaso Merletti ed il portiere danese Andreas Jungdal.

Un altro prodotto del fertile vivaio rossonero, intanto, si prepara a far rientro alla base per giocarsi, nella prossima stagione, un posto da titolare nel Milan in Serie A. Per scoprire di chi si tratta, continua a leggere >>>

