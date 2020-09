Calhanoglu: “Milan, una famiglia. Dobbiamo avere sempre la mentalità giusta”

Calhanoglu, parole al miele per Milan e Stefano Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, fantasista turco del Milan, è stato il mattatore assoluto di Milan-Bodø/Glimt, terzo turno preliminare di Europa League a San Siro. Il numero 10 rossonero, con due gol ed un assist per Lorenzo Colombo, ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore.

Ieri, poi, Calhanoglu ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘. Dichiarazioni riprese, questa mattina, dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola. “Non siamo robot, siamo gente normale noi calciatori – ha esordito Calhanoglu al canale tematico rossonero -. Ma dobbiamo essere professionisti, dobbiamo giocare al 100%, al massimo. La mentalità deve essere sempre giusta. Dobbiamo continuare così, sono molto contento. Dobbiamo migliorare ma l’importante è che abbiamo vinto”.

Quindi, Calhanoglu ha aggiunto: “Questo è il mio quarto anno, ringrazio tutti nel club. Mi danno fiducia tutti, mi sento a come a casa. Mi piace stare qui a Milano, mi piace giocare qui a San Siro. Adesso l’unica cosa che manca sono i nostri tifosi. Ora dobbiamo guardare avanti, recuperare bene per essere al 100%. Ho tanta fiducia. Ringrazio il mister per farmi giocare in un ruolo che mi piace. Siamo una famiglia: l’importante è vincere”. LE ULTIME DI MERCATO SUL SUO RINNOVO DI CONTRATTO >>>