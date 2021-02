Calhanoglu e Mandzukic, gli straordinari per Pioli | Milan News

Calhanoglu e Mandzukic al lavoro anche nel giorno libero

Hakan Calhanoglu e Mario Mandzukic, centrocampista ed attaccante del Milan, dimostrano di tenerci davvero alla causa. Ed alle loro condizioni di forma.

Ieri, nonostante il tecnico rossonero Stefano Pioli avesse concesso un giorno libero, infatti, Calhanoglu e Mandzukic si sono presentati a Milanello per allenarsi. Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Il loro obiettivo? Recuperare al più presto la miglior condizione atletica in vista dei prossimi impegni del Milan.

Calhanoglu, come noto, è stato fermo più di 10 giorni causa CoVid, mentre Mandzukic, che si è allenato regolarmente in gruppo sin da quando è arrivato, si sta mettendo in paro con i compagni di squadra. Dopo la rescissione del contratto con l’Al-Duhail, avvenuta nello scorso mese di luglio, il croato si era infatti sempre allenato da solo prima di firmare con il Milan.

Con loro, a Milanello, anche un altro neo-acquisto, il difensore Fikayo Tomori, che ha destato subito una bella impressione nell'ambiente rossonero.