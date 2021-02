CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 2 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 2 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Inter-Juventus. La semifinale di andata di Coppa Italia si giocherà a ‘San Siro‘ stasera alle ore 20:45. Andrea Pirlo lancia la sfida, Antonio Conte la raccoglie. Lautaro Martínez ed Alexis Sánchez in coppia dall’inizio per l’Inter, mentre Gianluigi Buffon e Dejan Kulusevski saranno i punti di forza della Juventus.

Si parla, poi, ancora, dell’inchiesta della Procura Federale sulla rissa tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimović, con nuovi rischi per i due ‘contendenti’. Il tutto mentre l’Inter resta sempre in vendita: gelo tra Suning e BC Partners, ora spuntano altri due fondi. A Napoli, il futuro di Gennaro Gattuso è a rischio: saranno decisive le prossime due partite mentre a Roma il centravanti Edin Džeko dovrà ricostruire il rapporto con club e staff tecnico.

