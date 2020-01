Calciomercato Roma – Si scalda la pista Januzaj: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma cerca e accelera i tempi per quanto concerne il tassello offensivo mancante. Paulo Fonseca ha chiesto espressamente il sostituto dell’infortunato Nicolò Zaniolo: Matteo Politano resta il nome in cima alla lista ma ora si è inserito anche il Napoli. I partenopei sembrano avere già l’accordo con l’Inter, si parla di una cifra attorno ai 20-25 milioni, anche se non è da escludere nelle prossime ore un rilancio da parte della Roma.

Per questo la dirigenza giallorossa si sta cautelando valutando anche piste alternative all’attaccante dell’Inter. Se da un lato si allontanano le ipotesi Xherdan Shaqiri e Jesús Suso, dall’altro vanno registrati passi in avanti per Adnan Januzaj. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, tramite il suo agente, l’ex gioiello del Manchester United ha chiesto la cessione alla Real Sociedad, ottenendo anche un’apertura al prestito con diritto di riscatto.

Uno scenario che interessa alla Roma, favorita dal poter avere il giocatore fin da subito, scegliendo poi in base al rendimento se riscattarlo o rimandarlo al mittente. La Roma ha evidente bisogno di acquistare qualcuno, gli ultimi otto giorni di calciomercato saranno incandescenti.

