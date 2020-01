Ecco le prime pagine di oggi, giovedì 23 gennaio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la Coppa Italia, con la Juventus che vince 3-1 contro la Roma, approdando così in semifinale. Nel taglio alto spazio al mercato, con il Napoli vicino a Politano e con il Milan che cerca di cedere Piatek e Paqueta. A tra poco per la rassegna stampa completa.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA