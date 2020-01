Calciomercato Milan – Di Marzio: “Politano al Napoli, quasi fatta”

CALCIOMERCATO MILAN – All’improvviso cambia tutto per quanto riguarda Matteo Politano. L’esterno offensivo dell’Inter era nel mirino del Milan, che ci sta pensando per sostituire Suso, destinato alla cessione. Poi, però, sembrava pronto a vestire la maglia della Roma. Già fatte le visite mediche, ma il ripensamento nerazzurro su Leonardo Spinazzola, che doveva essere scambiato con lui, ha bloccato tutto. Così Politano è tornato alla Beneamata e tutte le squadre interessate si sono rimesse al lavoro. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, però, ora c’è la svolta: il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Inter per il trasferimento di Politano per circa 28 milioni, bonus compresi. Ora da trovare, però, l’accordo con il giocatore. Vero che preferisce la Roma, ma non è neanche intenzionato ad aspettare troppo a lungo.

