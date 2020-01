Calciomercato Milan – Dalla Turchia: Tottenham su Calhanoglu

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da ‘Aksam‘, in Turchia, il Tottenham di José Mourinho, che dovrà sostituire il centrocampista danese Christian Eriksen, diretto verso l’Inter, avrebbe messo gli occhi su un calciatore che milita nella Serie A italiana.

Si tratta del milanista Hakan Calhanoglu, classe 1994, fantasista turco che gioca nel Milan dall’estate 2017. Sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2021, Calhanoglu potrebbe essere ceduto in questa finestra invernale di calciomercato per 17 milioni di sterline, pari a 20 milioni di euro circa.

Una cifra che il Tottenham sembrerebbe pronto a pagare per intero al fine di portare Calhanoglu alla corte degli ‘Spurs‘. Calhanoglu, pertanto, potrebbe rappresentare il secondo rinforzo di gennaio per i londinesi in mezzo al campo dopo Gedson Fernandes, prelevato dal Benfica.

Sempre dal Benfica, invece, potrebbe trasferirsi a Milano, sponda rossonera, uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale. Per i dettagli, continua a leggere >>>

