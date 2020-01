CALCIOMERCATO – Il Tottenham, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l’acquisto dal Benfica di Gedson Fernandes, centrocampista accostato al Milan in passato. Il portoghese si trasferirà in prestito per diciotto mesi, con un’opzione per il trasferimento definitivo. Ecco il tweet del club inglese.

