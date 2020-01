Calciomercato Roma – Kalinic non vuole partire: Petrachi studia la soluzione

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma è al lavoro sul mercato per piazzare Nikola Kalinic. L’attaccante arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid, potrebbe aver già terminato la sua esperienza nella Capitale. Kalinic, sembra non avere intenzione di lasciare Roma a gennaio, risulta infatti che abbia rifiutato le offerte di Bordeaux e Newcastle.

Una situazione non facile, che blocca inevitabilmente il mercato della Roma, impossibilitato a decollare senza l’addio di Kalinic, come riportato da “Il Corriere della Sera”. Una volta ceduta una pedina, la Roma si appresterebbe a rinforzare la rosa con un altro attaccante: Pinamonti e Petagna non scaldano i cuori capitolini, Piatek scalda quello di Petrachi, disposto a mettere sul piatto Perotti come contropartita tecnica.

Per quanto riguarda le uscite, la Roma vorrebbe piazzare anche Juan Jesus e Nzonzi: il primo è stato contattato dal Bologna e dalla Fiorentina, il secondo è in rotta con il Galatasaray e potrebbe cambiare aria. Olsen, in prestito a cagliari, resta un punto di domanda, anche perché a breve dovrà riconsegnare il posto da titolare al rientrante Cragno.

Intanto il Milan continua a lavorare sul fronte cessioni. Oltre al partente Borini, anche Suso sembra sempre più lontano, per le ultime continua a leggere >>>

