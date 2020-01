Calciomercato Roma – Kalinic rifiuta il Newcastle dopo Verona e Genoa

CALCIOMERCATO ROMA – Un impatto decisamente al di sotto delle aspettative quello di Nikola Kalinic alla Roma. Il croato, arrivato nella Capitale come vice Dzeko, ha collezionato la miseria di 77 minuti in Serie A. Nonostante ciò l’ex Milan non ha nessuna voglia di fare le valigie ma vuole giocarsi ancora le sue carte in giallorosso. Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’ Kalinic ha rifiutato diverse offerte provenienti sia dall’Italia che dall’estero. L’ultima in ordine di tempo è quella del Newcastle, in precedenza aveva detto no sia al Verona che al Genoa. Intanto Ante Rebic è sempre più vicino al ritorno all?Eintracht Francoforte, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android