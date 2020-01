Calciomercato Napoli – Per un Llorrente che parte, un Lasagna che arriva

CALCIOMERCATO NAPOLI – Kevin Lasagna potrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio in questa sessione di mercato. Lo scenario diventerebbe possibile, stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, qualora Fernando Llorente lasciasse Napoli.

Seppur risicata l’ipotesi che l’ex Juventus possa muoversi in questa sessione, si fanno insistenti le sirene inglesi della sua precedente squadra: il Tottenham. Qualora tale pista dovesse concretizzarsi il Napoli dovrebbe prendere in esame la possibilità di sostituire, almeno numericamente, il centravanti spagnolo nel fronte offensivo a disposizione di Gennaro Gattuso.

Per questa necessità, il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli potrebbe decidere di puntare dritto su un suo vecchio pallino fin dai tempi del Carpi: Lasagna, per l’appunto, oggi bomber e capitano dell’Udinese. Il mercato chiude le porte il 31 gennaio, fino a quel momento in casa Napoli la luce resta accesa.

