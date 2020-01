Calciomercato Napoli – Amrabat vicino: Giuntoli lavora sulle commissioni

CALCIOMERCATO NAPOLI – C’è la fila per Sofyan Amrabat. Sul centrocampista del Verona, oltre alla Fiorentina, c’è molto forte il Napoli.

Stando a quanto riporta il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, il club azzurro vuole chiudere già nella sessione invernale l’acquisto del mediano gialloblu. L’ultima parola spetta al giocatore, l’accordo con l’Hellas Verona è sulla base di 15 milioni più bonus.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un raffreddamento della pista per via della clausola rescissoria. Secondo il giocatore la clausola che vorrebbe inserire il Napoli è troppo alta, ecco però che Cristiano Giuntoli, direttore sportivo partenopeo, sembra aver trovato un’intesa anche su questo.

L’unico intoppo ad oggi, sembrano essere le cifre che i procuratori del giocatore chiedono per le commissioni. L’affare, potrebbe quindi sbloccarsi nelle prossime ore. Intanto in casa Milan, il polacco Krzysztof Piatek deve compiere una scelta per il suo futuro. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android