Calciomercato Napoli – Hellas Verona, su Amrabat c’è anche l’Inter

CALCIOMERCATO NAPOLI – Grandi manovre in casa Napoli: il Presidente Aurelio De Laurentiis è convinto di poter rafforzare la squadra, consegnando al tecnico Gennaro Gattuso una rosa in grado di raggiungere almeno un piazzamento per l’Europa. Dopo lo sbarco in Campania di Diego Demme e del neo papà Stanislav Lobotka, gli azzurri pressano l’Hellas Verona per tre giocatori: Sofyan Amrabat, Amir Rrahmani e Marash Kumbulla.

Se per Rrahmani i giochi sono fatti e la trattativa è in discesa, per quanto riguarda Amrabat sembra esserci ancora qualche intoppo. Stando a quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, non è ancora così sicuro l’approdo del giocatore al Napoli durante la prossima estate. Nonostante il club azzurro abbia già un’intesa totale con l’Hellas Verona, oltre all’accordo vicino col suo entourage, il calciatore classe 1996 si sarebbe preso ancora un po’ di tempo prima di decidere.

Amrabat, infatti, da quanto trapela, è assai tentato da un’offerta dell’Inter, proposta che in queste ore sta prendendo in seria considerazione. Il Napoli in ogni caso non molla, resta ottimista e, secondo la rosea, alla fine dovrebbe comunque riuscire a portare il talento marocchino alla corte di Gattuso a partire dalla stagione 2019-2020.

Intanto anche il Milan lavora in entrata, con i cugini nerazzurri potrebbe esserci un nuovo scambio che coinvolge Franck Kessié. Per le ultime, continua a leggere >>>

