Calciomercato Napoli – De Laurentiis scatenato: Rrahmani è a un passo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Non è stata la stagione che a Napoli si aspettavano: nel girone di ritorno, Gennaro Gattuso è chiamato a un’impresa e per farlo ha bisogno di innesti e rinforzi per una rosa che non da più molte garanzie.

Ecco quindi che continua senza sosta il mercato in entrata dei partenopei. Dopo l’arrivo di Diego Demme, salutato anche dal ‘tweet‘ del Presidente, Aurelio De Laurentiis, è stato il turno dell’ormai ex Celta Vigo Stanislav Lobotka, che ha già svolto le visite mediche con gli azzurri e per il quale si attende solo l’ufficialità.

Ora il Napoli, ha rivolto le sue attenzioni verso Verona. Ultimi dettagli tra i club da limare sui termini di pagamento nell’affare che porterà Amir Rrahmani in azzurro. L’operazione, stando a quanto riporta “GianlucaDiMarzio.com” sembrerebbe da 14 milioni di euro. Già nella giornata di martedì il calciatore kosovaro potrebbe svolgere le visite mediche, poi resterà in prestito alla squadra di Ivan Juric fino a giugno.

Ancora in stand by invece, la trattativa per Sofyan Amrabat. Il Napoli e l’Hellas Verona hanno già l’intesa da tempo, da trovare ancora, però, quella con il calciatore ex Feyenoord. Intanto in casa Milan si lavora alla cessione di Jesús Suso: per le ultime sulla trattativa, continua a leggere >>>

