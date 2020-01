Calciomercato Napoli – Fatta per Lobotka del Celta: tutti i dettagli

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli, per rinforzare la propria mediana, non si ferma a Diego Demme, prelevato dal RB Lipsia. Come riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, è fatta per il trasferimento di Stanislav Lobotka dal Celta Vigo al Napoli.

Il club azzurro ha raggiunto un accordo con il club galiziano per centrocampista slovacco, classe 1994, che interessava anche al Milan: al Celta andranno 20 milioni di euro più 4 di bonus difficili da raggiungere.

Lobotka è atteso in Italia per la giornata di domani, sabato 11 gennaio, quando sosterrà anche le visite mediche con la sua nuova squadra. Dopo una lunga trattativa adesso l’obiettivo è stato raggiunto: Lobotka sarà un giocatore del Napoli.

