Calciomercato Napoli – Lobotka si avvicina a grandi passi: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli sta spingendo forte per avere al più presto Stanislav Lobotka. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito la forbice tra domanda e offerta è sempre minore. Il Celta Vigo, suo club di appartenenza, chiede 20-21 milioni più bonus, mentre il Napoli ha pronta un’offerta di 18 milioni di euro. Manca ancora qualcosa per la definizione dell’affare, ma già il fatto che gli spagnoli abbiano abbassato le pretese è un qualcosa di molto positivo. Jean Clair Todibo è l’uomo giusto per la difesa del Milan? Per votare il nostro sondaggio, continua a leggere >>>

