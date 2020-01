Calciomercato Milan – Suso, timidi sondaggi da Siviglia e Valencia

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola, al momento non ci sono offerte concrete, sul tavolo del Milan, per Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo spagnolo che ieri, in occasione di Milan-Udinese, è rimasto a guardare per 90′.

Suso piace in Spagna, al Siviglia ed al Valencia, ma si tratta, per ora, soltanto di abboccamenti, timidi sondaggi. In Italia, invece, potrebbe riaprirsi il discorso per uno scambio con Cengiz Ünder della Roma, anche se i giallorossi preferirebbero optare per altre soluzioni.

Altri due calciatori del Diavolo, oltre Suso, stanno vivendo un momento personale molto complicato: per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android