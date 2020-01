Calciomercato Milan – Se parte Rodríguez può arrivare Robinson

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il terzino sinistro svizzero Ricardo Rodríguez, classe 1992, ieri si è regolarmente allenato con il gruppo rossonero ma, non appena si sbloccherà il mercato del Fenerbahçe, attualmente fermo per questioni relative al Fair Play Finanziario, volerà a Istanbul per firmare con i turchi.

Al posto di Ricardo Rodríguez, come sostituto dell’intoccabile Theo Hernández, ha incalzato il quotidiano torinese, il Milan dovrebbe puntare su Antonee Robinson, classe 1997, terzino sinistro inglese di proprietà del Wigan. Per conoscere meglio il giocatore dei ‘Latics‘, continua a leggere >>>

