Calciomercato Milan – Rodríguez-Fenerbahçe, affare in stand-by

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in casa Milan si attendono novità sul fronte Ricardo Rodríguez.

Il laterale elvetico, classe 1992, sarebbe infatti dovuto passare, nei giorni scorsi, ai turchi del Fenerbahçe con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 5 milioni di euro.

L’affare, però, è stato ‘stoppato’ dalla Federazione calcistica turca che ha impedito, per ragioni legate al Fair Play Finanziario, al Fenerbahçe di effettuare nuovi acquisti.

Il club di Istanbul ha presentato ricorso immediato e presto si saprà qualcosa in più: qualora venisse accolto, l’operazione potrebbe andare in porto e Ricardo Rodríguez, dunque, trasferirsi al Fenerbahçe.

Diversamente, il numero 68 rossonero potrebbe dover riesaminare tutte le altre proposte pervenutegli, in primis quella degli olandesi del PSV Eindhoven, che lo preleverebbero dal Milan alle medesime condizioni.

Nel frattempo, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un addio di Jesús Suso alla maglia rossonera. Per tutti i dettagli della vicenda, continua a leggere >>>

