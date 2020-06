Calciomercato Milan – Primo ‘no’ a Rangnick: Mitchell andrà al Monaco

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come, per Ralf Rangnick, nelle scorse ore sia arrivato il primo ‘no’ a seguirlo nella sua nuova avventura rossonera.

Per ‘L’Équipe‘, infatti, Paul Mitchell, attuale ‘Head of Recruitement‘ al RB Lipsia e braccio destro di Rangnick sul mercato, avrebbe dato il suo assenso al passaggio, nella stagione 2020-2021, nell’organigramma del Monaco, club della Ligue 1 francese.

La società del Principato, dunque, avrebbe battuto la concorrenza rossonera, che puntava su di lui per la ricostruzione del Diavolo in collaborazione con Rangnick. Colpaccio del Monaco che si è assicurato uno scout giovane (38 anni) ma già molto bravo ed esperto.

Prima di approdare al RB Lipsia, infatti, Mitchell aveva lavorato al Southampton ed al Tottenham, scoprendo talenti quali Sadio Mané, Dusan Tadic, Heung-Min Son e Dele Alli. INTANTO IL MILAN SI ASPETTA MOLTO, IN QUESTI MESI, DA UN GIOVANE CALCIATORE NON ANCORA ESPLOSO >>>